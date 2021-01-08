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Philips Avent Enkele elektronische borstkolf
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF312/13
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Gebruiksaanwijzing
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Other Questions (1)
Kan ik de Philips Avent-borstkolf met alle Avent-producten gebruiken?
Kan ik de honingkleurige BPA-vrije borstkolf en/of zuigflessen nog veilig gebruiken?
Waarvan zijn de Philips Avent-flessen en -onderdelen gemaakt?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
AventSiliconenmembraan voor borstkolf
AventBorstkolfbehuizing
Tepelbeschermer
Bewaarzakken voor moedermelk
2-in-1 thermokompres
Borstkompressen
Mijn Philips Avent-borstkolf is bekrast of gebarsten
De Philips Avent-borstkolf komt niet los van mijn borst
Het gebruik van de Philips Avent-borstkolf doet pijn.
Mijn tepel past niet op de borstkolf. Welk massagekussen is geschikt voor mij?