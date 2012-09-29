bij mijn zoon van 2 heb ik hem al gebruikt (1jaar bv gegeven) daarna netjes opgeborgen en nu gebruik ik hem weer voor mijn dochter van 4 mnd. heb wel even een nieuw setje reserveonderdeeltjes gekocht. ik kan ondertussen wel dromen hoe hij in en uit mekaar moet worden gehaald, maar heb er verder ook nooit problemen mee gehad.. snelheid kan je zelf instellen en tussendoor veranderen, dat vond ik heel fijn omdat je vaak toch wel even bezig bent met het kolven (soms meerdere keren per dag) en je bijvoorbeeld in het begin wat sneller wilt en daarna wat langzamer. hardheid van het zuigen paste ik aan door hem iets minder ver in te knijpen. was vooral aan het begin fijn voor als de toeschietreflex nog moet komen. nadeeltje is dat doordat mijn tepels iets hoger zitten ik iets voorover moet bukken om te kolven, vooral als ik wat meer stuwing heb. kolftasje is ook ideaal, ik gebruik wel 2 extra koelelementen naast degene die erbij zitten, i.v.m. lange reistijd. hij is ook makkelijk schoon te maken. en het massagekussentje is erg prettig, ik was hem een keer vergeten maar dan mis je hem echt. en je kan kiezen hoe je je stroom wilt hebben en dat is handig als je een keer ergens bent waar je niet makkelijk bij een stopcontact kan. nog één opmerking: bij de reserve onderdeeltjes zat een wit plattig rond dingetje i.p.v. het witte tuutje wat je eerst kreeg en die vond ik niet heel fijn omdat de melk er niet goed langs stroomde waardoor ik een paar keer moest "loskoppelen"om het vacuum te verbreken omdat anders de kolf overstroomde.. maar dat witte tuutje werkt wel perfect en is ook makkelijker schoon te maken.. maar al met al echt een fijne kolf waar ik al lang plezier van heb en nog lang plezier van wil hebben.