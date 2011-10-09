Kolft erg fijn doordat je het ritme en vacuumsterkte volledig kunt bepalen met de handel en de kolf dit van je overneemt zodra je op een knop drukt. De kolf en toebehoren zitten in een mooie tas waarin alles perfect past en hij kolft erg fijn. Is ook goed schoon te maken. Wel vind ik het erg jammer dat er maar 1 maat borstschild is, deze was voor mij te groot en uiteindelijk heb ik een medela inzet moeten gebruiken om het te verkleinen. Verder vallen de melkflesjes om doordat de trechters te zwaar zijn, zelfs als ze in de houder staan en dat is erg onhandig. Wil je in de avent flesjes kolven, dan moet je adaptorringen gebruiken, die je heel erg goed vast moet draaien, doe je dat niet dan raken de flesjes soms los (door het trillen?) waardoor fles en inhoud op de grond belanden, erg zonde! Ten slotte vind ik de kolf een beetje aan de zware en grote kant.