Wijdere trechter voor aangename pasvorm

Je kunt zien of je een groot borstkolfkussen nodig hebt door te controleren of je tepel op aangename wijze in de kussentrechter past. Als je tepel tegen de zijkant van de kussentrechter wrijft of deze aanraakt, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.