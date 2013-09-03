Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF167/01
Juiste maat, maximaal comfort
Dit zachte massagekussen heeft een wijdere trechter die speciaal is ontworpen voor moeders met grotere tepels. Het kussen kan worden gebruikt met de Philips Avent Comfort-borstkolven. Bepaal met behulp van de onderstaande afbeeldingen of je de borstkolf met een groter kussen nodig hebt.
Geschikt voor alle comfort-borstkolven
Je kunt zien of je een groot borstkolfkussen nodig hebt door te controleren of je tepel op aangename wijze in de kussentrechter past. Als je tepel tegen de zijkant van de kussentrechter wrijft of deze aanraakt, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.
Als de tepel op aangename wijze in de kussentrechter zit, gebruik je het massagekussen met de juiste afmeting.
Als je tepel de zijkant van de kussentrechter raakt of hier langs wrijft, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.
2.6
van 5
5
Reviews & awards
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Großes Massagekissen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Großes Massagekissen
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Groot massagekussen
Deze review is gemaakt voor SCF167/01 Groot massagekussen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.