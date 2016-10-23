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Arrêté

Philips AventCoussin masseur à embout large

SCF167/01

2.6

| (5) Avis

Taille adaptée, confort maximal

Ce coussin masseur souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin masseur à embout large pour tire-lait.

Voir tous les avantages
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La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait à embout large

Taille adaptée, confort maximal

  • Pour tout tire-lait Natural

Embout plus large et confortable

Embout plus large et confortable

Pour savoir si vous avez besoin d'un coussin à embout large pour tire-lait, vérifiez si votre mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin. S'il touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

Taille adaptée : le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur

Taille adaptée : le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur

Si le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur, ce dernier est à votre taille.

Choisissez la grande taille lorsque le mamelon touche les parois de l'embout

Choisissez la grande taille lorsque le mamelon touche les parois de l'embout

Si votre mamelon touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

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2.6

sur 6

5

Avis

4
3
2

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Coussin masseur à embout large

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen

02/10/2012

Deutschland

Deutschland

nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe

Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen

Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen

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