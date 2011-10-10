ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort
  • Ontworpen voor jouw comfort

Niet meer leverbaar

Philips AventEnkele elektronische borstkolf

SCF302/01

4.2
| (18) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Ontworpen voor jouw comfort
Klinisch bewezen: de unieke, extra efficiënte Philips Avent BPA-vrije handkolf SCF302/01 kolft meer melk af dan een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische kolf*.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf, geïnspireerd door de natuur

Ontworpen voor jouw comfort

Subtiel vacuüm imiteert het zuigen van je baby voor een constante stroom

De zachte zuigkracht imiteert het zuigen van je baby om te zorgen voor een constante melkhoeveelheid, zodat je minder lang hoeft te kolven.

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

Zachte massagekussens zorgen voor een natuurlijke toeschietreflex, net als een baby

De gepatenteerde massagekussens van de Philips Avent-borstkolf bewegen op en neer en simuleren zo het zuigen van de baby, waardoor een snelle en natuurlijke toeschietreflex moet worden gestimuleerd.

Onthoudt jouw kolfritme en zet dit voort

Onthoudt jouw kolfritme en zet dit voort

Het elektronische geheugen leert van jou. Met één druk op de knop gaat de ISIS iQ probleemloos door in je persoonlijke kolfritme.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.2

van 5

18

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Perfecte borstkolf

prima apparaat! Zeer gebruiksvriendelijk! Ook het schoonmaken van de borstkolf is zeer gemakkelijk. Als je de Isis hebt, zit daar een mooie koffer/tas bij waar je ook de afgekolfte moedermelk gekoeld in kunt bewaren. Er zitten namelijk diepvriespads bij. Alle onderdelen kun je gemakkelijk en tegen normale prijzen los bestellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf

05/02/2011

Nederland

Nederland

Goed product

Eerst heb ik gewoon met de hand gekolfd. Na een tijdje was ik daar helemaal klaar mee. Ook omdat ik weer aan het werk ben en dus meer moest kolven. Deze kolf werkt perfect en is handig mee te nemen. Ook de koelelementen zijn perfect.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/13 Enkele elektronische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/13 Enkele elektronische borstkolf

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 