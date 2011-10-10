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Niet meer leverbaar
Met fles (125 ml)
De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*
Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex
Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven
4.3
van 5
45
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
Paula81
10/10/2011
Nederland
Ik kende dit product al, en voldeed daarom aan al mijn verwachtingen.
Ik had dit product tijdelijk van iemand geleend en deze beviel mij erg goed. Toen de eigenaresse het apparaat weer terug wilde voor eigen gebruik en ik hem eigenlijk ook nog nodig had, heb ik zelf zo'n zelfde apparaat aangeschaft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf
NatalieandMax
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump
Clare29
12/03/2014
United Kingdom
This has agood fitting and easy use
I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).