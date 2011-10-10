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Niet meer leverbaar

Philips AventHandkolf

SCF310/20

4.3
| (45) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan
Ontworpen voor jouw comfort
Als je gestrest bent of haast hebt, kan het afkolven minder gemakkelijk gaan en wordt de melkproductie mogelijk ook minder. De Philips Avent-borstkolf SCF310/20 is ontwikkeld voor optimaal comfort tijdens het afkolven.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Borstkolf met massagekussens voor optimaal comfort

Ontworpen voor jouw comfort

  • Met fles (125 ml)

Klinisch bewezen resultaten*

Klinisch bewezen resultaten*

De zachte zuigkracht van de Philips Avent-borstkolf imiteert het zuigen van je baby en je kolft meer melk af dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele elektrische borstkolf*

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

5 zachte, gepatenteerde massagekussentjes

Dit unieke, actieve massagekussen helpt bij de stimulatie van een natuurlijke toeschietreflex

Uniek systeem voor de opslag van melk

Uniek systeem voor de opslag van melk

Vereenvoudig je leven door rechtstreeks in een van de Philips Avent-flessen of -bewaarbekers uit ons uitgebreide assortiment voor de koelkast of vriezer te kolven

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

45

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

10/10/2011

Nederland

Nederland

Ik kende dit product al, en voldeed daarom aan al mijn verwachtingen.

Ik had dit product tijdelijk van iemand geleend en deze beviel mij erg goed. Toen de eigenaresse het apparaat weer terug wilde voor eigen gebruik en ik hem eigenlijk ook nog nodig had, heb ik zelf zo'n zelfde apparaat aangeschaft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/20 Handkolf

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump

12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF310/12 Manual breast pump

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Klinisch bewezen: moeders met premature baby's kolven meer melk af in 20 minuten dan met een in ziekenhuizen gebruikte dubbele borstkolf (bij consecutief kolven).