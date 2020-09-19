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        Philips AventSCF254/13 Coussinets d'allaitement

        SCF254/13

        4.7

        | (128) Avis | 98% recommandent ce produit

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        4.7

        sur 6

        128

        Avis

        98%

        recommandent ce produit

        3
        2

        19/09/2020

        France

        France

        Ce produit est la perle rare

        Maman de trois enfants, j'étais tout le temps entrain de me battre pour essayer de trouver un produit qui le satisfaisait au niveau de l'allaitement. Depuis que j'ai découvert les coussinets d'allaitement Philips je ne peux plus m'en passer. La tenue est incroyable , plus aucune fuite, et tellement doux que j'oublie parfois que j'en utilise. J'en rachèterais sans hésiter et en parlerais a toutes les futurs mamans... Je cherchez pas plus loin, achetez simplement les coussinets jetables Philips, ils sont géniaux!!!#philips

        Avantages

        Anti fuite, doux

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2020-08-19

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2020-08-19

        17/09/2020

        France

        France

        J adore ce produit

        C’est un produit que j’ai adoré tester. Je continuerai à l’acheter une fois le paquet terminé. Les petits paquets individuels sont très pratique pour le transport est très hygiénique. Facile d’utilisation, très absorbant, invisible lorsqu’il est placé dans le soutien-gorge, que de points forts qui font que je ne peux que recommander ce produit

        Avantages

        Simple d’utilisation, pratique, très absorbant.

        Contre

        Aucun

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2019-08-17

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2019-08-17

        05/09/2020

        France

        France

        Irréprochables

        Ma femme est très satisfaite de ces coussins d’allaitement , ils sont extrêmement confortables , l’absorption 0 failles , et ils tiennent bien en place . Nous les recommandons vivement pour toutes les mamans .

        Avantages

        Grande absorption , tenue irréprochable et grand confort

        Contre

        Aucuns

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2020-08-05

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF254/61 Coussinets d'allaitement

        Date d'utilisation 2020-08-05

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