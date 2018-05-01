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Arrêté
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
4.4
sur 6
113
Avis
88%
recommandent ce produit
Julien60
01/05/2018
France
Très bon produit
Tétine parfaitement adapté au bébé, forme et texture
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF560/17 Biberon Classic+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF560/17 Biberon Classic+
Nass59
25/11/2016
France
Génial
Bonjour, Je viens de tester les biberons Philips Avent Classic+ et je les trouve géniaux. Mon bébé de 8 mois arrive a les prendre en main facilement, nettoyage très facile et surtout ne coule pas contrairement a d'autres biberons du commerce. En gros c'est un biberon qui tient toute ses promesses .. J'dore
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF566/27 Biberon Classic+
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF566/27 Biberon Classic+
laetistat
14/09/2016
France
mon fils adore
Biberons avec lequel bois mon fils depuis ca naissance. J'ai juste du changer la tétine. En plus ils sont costauds.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF686/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF686/17 Biberon Classic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent souffraient moins de coliques que les bébés nourris avec un biberon ordinaire. Il a été constaté qu'à l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon d'une autre marque connue.