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Biberons et tétines
Toutes les séries
Biberons Classic+
Note
Débit de la tétine
Nouveau-né (1)
Lent (1)
Capacité du biberon
125 ml (1)
260 ml (1)
Âge
0 mois et + (1)
1 mois et + (1)
Matériau
Plastique 0 % BPA (2)
AventBiberon Classic+
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