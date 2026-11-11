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Biberons et tétines

Biberons Classic+ (5)

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Biberons Classic+

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Avent
Biberon Classic+

SCF560/27
  • 2 biberons
  • 125 ml
  • Tétine débit nouveau-né
  • 0 mois et +
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Avent
Biberon Classic+

SCF563/27
  • 2 biberons
  • 260 ml
  • Tétine à débit lent
  • 1 mois et +
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Avent
Biberon Classic+

SCF574/14
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit lent
  • 1 mois et +
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Avent
Biberon Classic+

SCF574/11
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit lent
  • 1 mois et +
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Avent
Biberon Classic+

SCF574/12
  • 1 biberon
  • 260 ml
  • Tétine à débit lent
  • 1 mois et +
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