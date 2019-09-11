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Arrêté
Coffret Vie Active
Tout ce qu’il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.
Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.
L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.
4.5
sur 6
29
Avis
89%
recommandent ce produit
Sabrina83
11/09/2019
Italia
Lo definirei immortale..
Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo
Oui, je recommande ce produit
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Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.