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Arrêté

Philips AventTire-lait électronique

SCF292/13

4.5
| (29) Avis | 89% recommandent ce produit
Conçu pour le confort
Notre modèle exclusif de tire-lait accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Inspiré par la nature

Conçu pour le confort

  • Coffret Vie Active

Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Tout ce qu’il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

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4.5

sur 6

29

Avis

89%

recommandent ce produit

3
2

11/09/2019

Italia

Italia

Lo definirei immortale..

Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo

Oui, je recommande ce produit

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10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF292/01 Single electronic breast pump

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