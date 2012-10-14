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Arrêté
Conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.
Coffret Vie Active
Peut aussi être utilisé comme tire-lait manuel si besoin est
L'aspiration douce du tire-lait Philips Avent imite la tétée de votre bébé pour une efficacité et un confort optimaux.
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
4.3
sur 6
42
Avis
88%
recommandent ce produit
addls
14/10/2012
France
efficace, pratique, doux
simple, très pratique, facilement transportable, l'adaptabilité de tous les produits avent et un plus,(pot de conservation/biberon) peut être légèrement bruyant mais rien d'extraordinaire, facilement démontable et lavable, la fonction manuelle ou avec les piles permet d'être libre de tirer son lait n'importe où, coussinet de massage vraiment efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF312/01 Tire-lait électronique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF312/01 Tire-lait électronique
Valyhar
15/07/2012
France
Très bon produit
Tire-lait très pratique, et complet, grâce à ses 2 fonctions possibles: manuel ou automatique, ainsi que ses différents accessoires. Le tirage est réglable, ce qui rend son utilisation moins douloureuse.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF312/01 Tire-lait électronique
Oui, je recommande ce produit
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Doublemaman
30/09/2011
France
performance!
Ce tire-lait est bien plus "productif" ue les tire-lait loués en pharmacie! Gâce à lui, je ne connais plus les engorgements et mon bébé profite de plus grande quantité de lait! A recommander!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF312/01 Tire-lait électronique
Oui, je recommande ce produit
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