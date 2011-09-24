De VIA bekers zijn waardeloos in het gebruik met de borstkolf. De adapter, die je nodig hebt om de beker op de kolf te monteren, laat telkens los met als gevolg dat al meerdere keren een hele kolfsessie verloren is gegaan omdat de beker losliet en op de grond viel. Het plastic van de bekers is te dun en de adapter sluit zo slecht dat het nauwelijks werkbaar is. Verder kun je de maten heel slecht lezen zodra er melk in de beker zit, dus je moet elke keer enorm speuren naar de hoeveelheid melk die in de beker zit. Een grote teleurstelling!