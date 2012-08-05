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  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust
  • Goede voeding, goede nachtrust

Niet meer leverbaar

Philips AventClassic PES-babyfles

SCF660/27

4.1
| (17) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Goede voeding, goede nachtrust
Huilerig gedrag komt veel voor bij baby's. Ze zijn dan onrustig en prikkelbaar. De Philips Avent Advanced Classic-voedingsfles zorgt voor aanzienlijk minder darmkrampjes*** en huilerig gedrag, vooral 's nachts.**
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Helpt je baby kalmeren, vooral 's nachts**

Goede voeding, goede nachtrust

  • 2 flessen

  • 125 ml

  • Speen voor pasgeborenen

  • 0m+

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby

De lucht komt in het flesje en niet in het buikje van je baby

Tijdens het voeden zorgt het antikrampjesventiel in de Avent-speen ervoor dat er lucht in het flesje komt - en niet in het buikje van je baby. Je baby bepaalt de melktoevoer, net als bij de borstvoeding.

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar

Er zijn spenen met vijf verschillende snelheden verkrijgbaar.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

17

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

Deze review is gemaakt voor SCF660/17 Classic PES baby bottle

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Onderzoek onder twee weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die met deze fles worden gevoed minder huilerig gedrag vertonen dan baby's die met een andere fles worden gevoed. (Onderzoek uitgevoerd door het Institute of Child Health, Londen, 2008.)

  2. Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.