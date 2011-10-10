Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.3
van 5
126
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Vinc54
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Victor11
10/10/2011
Nederland
Prima fles die lang mee gaat.
De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle
Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.