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  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
  • Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

Niet meer leverbaar

Philips AventClassic-babyfles

SCF683/17

4.3
| (126) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*
Onze Classic-fles is al 30 jaar vertrouwd bij moeders en is nog altijd favoriet bij veel moeders . Voeden wordt een prettige en gemakkelijke ervaring en het is klinisch bewezen dat de fles krampjes en ongemak vermindert.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Al 30 jaar vertrouwd

Klinisch bewezen: vermindert darmkrampjes en ongemak*

  • 1 fles

  • 260 ml

  • Speen voor langzame toevoer

  • 1m+

Eenvoudig aanleggen door het unieke ventiel van de speen

Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Klinisch bewezen: aanzienlijke vermindering van huilerig gedrag

Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Ergonomische vormgeving voor maximaal comfort

Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

126

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

10/10/2011

Nederland

Nederland

Prima fles die lang mee gaat.

De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

10/10/2011

Nederland

Nederland

Prima fles die lang mee gaat.

De flessen van Avent zijn robuust. Ze gaan lang mee en lekken niet.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF683/27 Classic-babyfles

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle

Deze review is gemaakt voor SCF563 Classic+ baby bottle

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.