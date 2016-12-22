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Niet meer leverbaar
2 flessen
125 ml
Speen voor pasgeborenen
0m+
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.3
van 5
60
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Mila
22/12/2016
Nederland
Zeer goede fles
[Employee of philipsglobal] Zeer goede fles voor baby's die lijden aan koliek of het hebben van buikpijn problemen. Deze fles echt helpt bij het voeden van uw baby.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+-babyfles
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ken87
31/01/2017
United Kingdom
These bottles are easy to clean and put together and have great anti colic teats
I used these bottles previously when they had the added anti colic ring, now they have been re-designed they are so much easier to clean, sterilise and put together. The new anti colic teats are great and have helped with my little ones wind. I love how small these bottles are which is great for storing them at home and for when we have to take bottles out with us. The bottles are easy for parents to hold when feeding and also have US and UK fl oz on them which has been really helpful to me.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF560/27 Classic+ baby bottle
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Onderzoek onder 2 weken oude baby's heeft aangetoond dat baby's die worden gevoed met een Philips Avent-fles, vooral 's nachts minder last hebben van darmkrampjes dan baby’s die worden gevoed met een andere fles van een toonaangevend merk.