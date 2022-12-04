ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar
  • Steriliseer, droog en bewaar

-10% korting met code: WBFW26

Philips AventSterilisator

SCF293/00

4.6
| (163) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Steriliseer, droog en bewaar
Je bent in 40 minuten weer klaar voor de volgende voeding van je baby. De flessensterilisator en -droger Premium gebruikt gefilterde luchtstralen om flessen te drogen. De sterilisator is snel en hygiënisch, en doodt 99.9% van de bacteriën* voor gemoedsrust bij elke voeding.
Bekijk alle voordelen

Bespaar 10%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Sterke stoomsterilisatoren en gefilterde lucht voor het drogen

Steriliseer, droog en bewaar

  • Flessensterilisator en -droger

  • Eersteklas

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.

Een volledige sterilisatie- en droogcyclus duurt slechts 40 minuten

Een volledige sterilisatie- en droogcyclus duurt slechts 40 minuten

Het duurt slechts 40 minuten om de flessen klaar te maken voor de volgende voeding. Na krachtige stoomsterilisatie worden flessen en accessoires gedroogd met een gerichte straal gefilterde lucht, waardoor ze direct klaar zijn voor gebruik.

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

163

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

04/12/2022

België

België

Snelle, krachtige sterilisator

Super tevreden van de Philips SCF293/00 Sterilisator. Door de automatische stand kun je zorgeloos flessen, spenen en kolf materiaal steriliseren. Na het afwassen en spoelen van het materiaal, kan ik deze plaatsen in de sterilisator, waarna hij het materiaal steriliseert en droogt. De droogfunctie gebruik ik ook vaak om flessen te drogen tussen sterilisatie beurten in. Een van de grotere sterilisators, waardoor er heel wat materiaal in één beurt kan worden gesteriliseerd. Wel heb je wat plaats nodig om deze te kunnen zetten. Hij maakt ook wat lawaai om de flessen te drogen.

Voordelen

Zorgloos, je stopt alles erin en de sterilisator doet de rest. Er kunnen veel flessen in. Apart vakje om spenen in te stoppen + klein materiaal. De looks van de sterilisator.

Nadelen

Hij is wat luid tijdens het drogen. Het duurt ook wel 45 minuten om te steriliseren en te drogen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

28/11/2022

België

België

Steriliseren in een handomdraai

Na deze sterilisator enkele weken in gebruik genomen te hebben kom ik de conclusie dat dit apparaat een meerwaarde is in onze babyuitrusting. Binnen het uur hebben we een 4-tal flesjes + spenen gesteriliseerd. Eens het toestel geladen is, is er geen kijken meer naar. Het toestel is meer dan ruim genoeg voor al onze toebehoren die gesteriliseerd moeten worden. Alles komt mooi droog uit de machine. Natuurlijk is het het allerbelangrijkste dat de flesjes correct gesteriliseerd zijn en hier betrouwen we dan 100% op de expertise van Philips om de bacteriën aan te pakken. We hebben hier alle vertrouwen in, dit vooral omdat het beste voor willen voor onze kleine baby.

Voordelen

Eens cyclus gestart geen kijken meer naar, dood 99.9% van de bacteriën, binnen de 40 minuten een droog flesje, voldoende ruimte voor verschillende flesjes, apart compartiment voor kleine onderdelen en spenen

Nadelen

Toestel neemt wat ruimte op het keukenblad in beslag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

28/11/2022

België

België

Topper voor jonge gezinnen

De sterilisator van Philips werkte nog beter dan ik zelf had gedacht. Ik gebruikte vroeger een ander merk, maar deze werkt toch wel beter. Zeker en vast een aanrader dus

Voordelen

Hygiëne, praktisch, handig, snel klaar

Nadelen

Relatief groot

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen