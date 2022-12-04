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Flessensterilisator en -droger
Eersteklas
Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.
Het duurt slechts 40 minuten om de flessen klaar te maken voor de volgende voeding. Na krachtige stoomsterilisatie worden flessen en accessoires gedroogd met een gerichte straal gefilterde lucht, waardoor ze direct klaar zijn voor gebruik.
Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.
4.6
van 5
163
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Manning
04/12/2022
België
Onderdeel van promotie
Snelle, krachtige sterilisator
Super tevreden van de Philips SCF293/00 Sterilisator. Door de automatische stand kun je zorgeloos flessen, spenen en kolf materiaal steriliseren. Na het afwassen en spoelen van het materiaal, kan ik deze plaatsen in de sterilisator, waarna hij het materiaal steriliseert en droogt. De droogfunctie gebruik ik ook vaak om flessen te drogen tussen sterilisatie beurten in. Een van de grotere sterilisators, waardoor er heel wat materiaal in één beurt kan worden gesteriliseerd. Wel heb je wat plaats nodig om deze te kunnen zetten. Hij maakt ook wat lawaai om de flessen te drogen.
Voordelen
Zorgloos, je stopt alles erin en de sterilisator doet de rest. Er kunnen veel flessen in. Apart vakje om spenen in te stoppen + klein materiaal. De looks van de sterilisator.
Nadelen
Hij is wat luid tijdens het drogen. Het duurt ook wel 45 minuten om te steriliseren en te drogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
MaartenEx
28/11/2022
België
Onderdeel van promotie
Steriliseren in een handomdraai
Na deze sterilisator enkele weken in gebruik genomen te hebben kom ik de conclusie dat dit apparaat een meerwaarde is in onze babyuitrusting. Binnen het uur hebben we een 4-tal flesjes + spenen gesteriliseerd. Eens het toestel geladen is, is er geen kijken meer naar. Het toestel is meer dan ruim genoeg voor al onze toebehoren die gesteriliseerd moeten worden. Alles komt mooi droog uit de machine. Natuurlijk is het het allerbelangrijkste dat de flesjes correct gesteriliseerd zijn en hier betrouwen we dan 100% op de expertise van Philips om de bacteriën aan te pakken. We hebben hier alle vertrouwen in, dit vooral omdat het beste voor willen voor onze kleine baby.
Voordelen
Eens cyclus gestart geen kijken meer naar, dood 99.9% van de bacteriën, binnen de 40 minuten een droog flesje, voldoende ruimte voor verschillende flesjes, apart compartiment voor kleine onderdelen en spenen
Nadelen
Toestel neemt wat ruimte op het keukenblad in beslag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
GillesM
28/11/2022
België
Onderdeel van promotie
Topper voor jonge gezinnen
De sterilisator van Philips werkte nog beter dan ik zelf had gedacht. Ik gebruikte vroeger een ander merk, maar deze werkt toch wel beter. Zeker en vast een aanrader dus
Voordelen
Hygiëne, praktisch, handig, snel klaar
Nadelen
Relatief groot
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF293/00 Sterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen