Na deze sterilisator enkele weken in gebruik genomen te hebben kom ik de conclusie dat dit apparaat een meerwaarde is in onze babyuitrusting. Binnen het uur hebben we een 4-tal flesjes + spenen gesteriliseerd. Eens het toestel geladen is, is er geen kijken meer naar. Het toestel is meer dan ruim genoeg voor al onze toebehoren die gesteriliseerd moeten worden. Alles komt mooi droog uit de machine. Natuurlijk is het het allerbelangrijkste dat de flesjes correct gesteriliseerd zijn en hier betrouwen we dan 100% op de expertise van Philips om de bacteriën aan te pakken. We hebben hier alle vertrouwen in, dit vooral omdat het beste voor willen voor onze kleine baby.