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  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
  • In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

Philips AventSterilisator voor babyflessen

SCF291/00

4.7
| (148) Reviews & awards | 99% beveelt dit product aan
In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren
Steriliseer tot zes flessen en accessoires in slechts 10 minuten. De slanke maar ruime Flessensterilisator Advanced is snel en efficiënt en doodt tot 99,9%  van de bacteriën, zodat je met een gerust hart kunt voeden.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Steriliseert in slechts 10 minuten

In enkele minuten te steriliseren en eenvoudig te bewaren

  • Flessensterilisator

  • Geavanceerd

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Zeg maar gedag tegen schadelijke bacteriën

Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.

Een sterilisatiecyclus duurt slechts 10 minuten

Een sterilisatiecyclus duurt slechts 10 minuten

Snel en veilig met de sterilisatiecyclus van slechts 10 minuten, waarna de sterilisator automatisch wordt uitgeschakeld.

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Ontworpen om de kans op onaangename geuren te verkleinen

Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

148

Reviews & awards

99%

beveelt dit product aan

04/11/2021

Nederland

Nederland

het product is erg handig

Baby's hebben speciale hygiënische zorg nodig om ze zo gezond mogelijk te houden. Daarom moeten we baby producten steriliseren totdat de weerstand ontwikkeld. Het formaat van dit sterilisatieapparaat is voldoende. Er passen veel flessen en fopspenen in. Helaas heeft dit appraat geen droogfunctie. İk gebruik dit apparaat al 2 dagen. Tot nu toe ben ik tevreden.

Voordelen

Maakt snel schoon

Nadelen

Nadelen is droogt de flessen niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

11/10/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Cadeau

Heb het cadeau gegeven. De moeder was er erg blij mee.

Voordelen

Geen gedoe met magnetron of uitkoken van flesjes met pannetjes water

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

08/03/2021

Nederland

Nederland

Zeer goed product, makkelijk in gebruik

Ben super blij met het resultaat hoe makkelijk het in gebruik is vergeleken met de andere producten. Het apparaat is een enorme opluchting hoe het werkt, omdat we niet langer voortdurend de flessen, spenen moeten verwarmen, koken. Het hete damp wat je zo nu en dan op je gezicht krijgt. Dat is er nu niet meer van toepassing. Je drukt op het knop duurt ongeveer 10 minuten en het is allemaal klaar! Geen grote moeite om te koken met water, afvoer, enz. dingen blijven steriel in het gesloten apparaat gedurende bijna 24 uur. En dat alles ín één top apparaat!

Voordelen

Gebruiksvriendelijke bediening, veel ruimte voor de flessen en spenen te plaatsen. Afgesloten in één cabine wat je voor 24uur kunt laten staan. Binnen 10 min. Is het klaar voor gebruik en dat allemaal in één apparaat!

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen