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Flessensterilisator
Geavanceerd
Steriliseer op een zachte, effectieve manier zonder chemicaliën met Philips Avent. Elke sterilisator gebruikt de kracht van stoom - niets meer, niets minder - om 99,9% van de schadelijke bacteriën te doden*.
Snel en veilig met de sterilisatiecyclus van slechts 10 minuten, waarna de sterilisator automatisch wordt uitgeschakeld.
Onze nieuwe lekbak beschermt de verwarmingsplaat tegen melkdruppels, waardoor de kans op onaangename geuren wordt verkleind.
4.7
van 5
148
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
04/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
het product is erg handig
Baby's hebben speciale hygiënische zorg nodig om ze zo gezond mogelijk te houden. Daarom moeten we baby producten steriliseren totdat de weerstand ontwikkeld. Het formaat van dit sterilisatieapparaat is voldoende. Er passen veel flessen en fopspenen in. Helaas heeft dit appraat geen droogfunctie. İk gebruik dit apparaat al 2 dagen. Tot nu toe ben ik tevreden.
Voordelen
Maakt snel schoon
Nadelen
Nadelen is droogt de flessen niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
V dijk
11/10/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Cadeau
Heb het cadeau gegeven. De moeder was er erg blij mee.
Voordelen
Geen gedoe met magnetron of uitkoken van flesjes met pannetjes water
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
A. Thomas
08/03/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Zeer goed product, makkelijk in gebruik
Ben super blij met het resultaat hoe makkelijk het in gebruik is vergeleken met de andere producten. Het apparaat is een enorme opluchting hoe het werkt, omdat we niet langer voortdurend de flessen, spenen moeten verwarmen, koken. Het hete damp wat je zo nu en dan op je gezicht krijgt. Dat is er nu niet meer van toepassing. Je drukt op het knop duurt ongeveer 10 minuten en het is allemaal klaar! Geen grote moeite om te koken met water, afvoer, enz. dingen blijven steriel in het gesloten apparaat gedurende bijna 24 uur. En dat alles ín één top apparaat!
Voordelen
Gebruiksvriendelijke bediening, veel ruimte voor de flessen en spenen te plaatsen. Afgesloten in één cabine wat je voor 24uur kunt laten staan. Binnen 10 min. Is het klaar voor gebruik en dat allemaal in één apparaat!
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF291/00 Sterilisator voor babyflessen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen