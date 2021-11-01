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Niet meer leverbaar
1 fles
330 ml
Speen voor variabele toevoer
3m+
Het unieke ventiel van de speen voegt zich naar het voedingsritme van je baby. De melktoevoer past zich altijd aan het drinktempo van je baby aan waardoor hij of zij minder snel te veel drinkt en minder hoeft te spugen, boeren en windjes laten.
Voldoende slaap en goede voeding zijn essentiële voorwaarden voor een gezonde, blije baby. Door middel van een klinisch onderzoek met willekeurige verdeling is gekeken of het ontwerp van een babyfles invloed heeft op het gedrag van een kind. De Philips Avent Classic-babyfles verminderde huilerig gedrag aanzienlijk met ongeveer 28 minuten per dag ten opzichte van de fles die ter vergelijking werd gebruikt (46 minuten vs. 74 minuten, p = 0,05). Dit verschil was vooral 's nachts duidelijk te merken.**
Dankzij de unieke vorm is de voedingsfles eenvoudig en in elke gewenste richting vast te houden voor maximaal comfort, zelfs voor de kleine handjes van je baby.
4.4
van 5
113
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Ninake
01/11/2021
België
Onderdeel van promotie
Top
Grote fles, goede kwaliteit zoals altijd van Avent. Enkel speentje 3 was te snel voor ons.
Voordelen
Grote fles, makkelijk te reinigen, anti-colic
Nadelen
Speentje 3 te snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Yasmum
26/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Perfect
Zeer goede fles van zeer goede kwaliteit. Grote capaciteit maar vrij compact, het is geweldig. 0 koliek, 0 reflux! Ik raad het echt aan
Voordelen
Kwaliteit
Nadelen
Niks
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
MJA9
25/10/2021
België
Onderdeel van promotie
Uitstekende babyfles
Ik ben geselecteerd voor de Philips product testing, waarbij wij de babyfles enkele weken hebben kunnen testen. Philips heeft hierbij geen enkele invloed op mijn geschreven review. Het babyflesje heeft een zachte speen en zorgt daadwerkelijk voor een vermindering van buikkrampjes. Het flesje was even aanpassen voor onze baby, maar in het algemeen zeer makkelijk om vast te houden. De flesjes zijn ook zeer makkelijk schoon te maken.
Voordelen
Lekt niet, minder lucht in het buikje
Nadelen
Geen minpunten op dit moment
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles hebben minder last van darmkrampjes dan baby's die worden gevoed met een conventionele fles. Baby's van 2 weken oud die worden gevoed met een Philips Avent-fles vertonen minder huilerig gedrag dan baby's die worden gevoed met een andere fles.