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-10% de réduction avec code

Philips AventStérilisateur

SCF293/00

4.6
| (163) Avis | 97% recommandent ce produit
Stérilisez, séchez et rangez
Tout est prêt pour la prochaine tétée de votre bébé dans 40 minutes. Le stérilisateur et sèche-biberon premium sèche les biberons grâce à des jets d'air filtré, puis s'éteint. Rapide et hygiénique, il tue 99,9 % des bactéries*, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.
Voir tous les avantages

Économisez 10%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

La vapeur puissante stérilise, l'air filtré sèche

Stérilisez, séchez et rangez

  • Stérilisateur et sèche-biberon

  • Premium

Dites adieu aux bactéries nocives

Dites adieu aux bactéries nocives

Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*

Un cycle complet de stérilisation et de séchage ne dure que 40 minutes

Un cycle complet de stérilisation et de séchage ne dure que 40 minutes

Vos biberons seront prêts pour la prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une puissante stérilisation à la vapeur, un jet concentré d'air filtré sèche les biberons et les accessoires, les rendant ainsi immédiatement prêts à l'emploi.

Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.

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4.6

sur 6

163

Avis

97%

recommandent ce produit

08/09/2024

France

France

Ce stérilisateur est genial

Je recommande à 100%le stérilisateur philips avent à toutes les mamans .Ce stérilisateur non seulement stérilisé parfaitement les biberons et les tétines mais il sèche également c est super et tellement facile d utilisation.je le recommande car il s adresse à toutes les mamans et papas qui veulent un appareil qui sterilise parfaitement et qui détruit à 99% toutes les bactéries et en plus à la fonctionnalité de sécher merci philips avent vous avez changé ma vie

Avantages

Sterilise parfaitement et détruit les bacteries

Contre

Temps de séchage un peu long

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur

03/09/2024

France

France

Très bon stérilisateur de biberons !

J'ai dernièrement découvert ce stérilisateur de biberons ainsi que ses accessoires tels les tétines etc et j'en suis bien ravie il m'a vraiment dépanné. Il peut contenir jusqu'à 6 biberons et éliminé jusqu'à 99,99% de bactéries. Je le recommande entièrement.

Avantages

Élimine jusqu'à 99,99% de bactéries, peut contenir 6 biberons

Contre

Très honnêtement aucun rencontré

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur

Oui, je recommande ce produit

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03/09/2024

France

France

Super !!

Super stérilisateur de la marque Philips qui fait bien l’affaire.

Avantages

Prix, efficacité, packaging

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF293/00 Stérilisateur

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.

  2. Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier