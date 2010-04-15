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Arrêté

Philips AventTire-lait électronique

SCF302/13

4.2
| (18) Avis | 94% recommandent ce produit
Conçu pour le confort
Notre modèle exclusif de tire-lait électronique sans bisphénol-A (BPA) Philips Avent accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui mémorise puis reproduit vos paramètres personnels.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Le tire-lait inspiré de la nature

Conçu pour le confort

  • Coffret Vie Active

Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Enregistre et reproduit votre rythme

Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d’expression.

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4.2

sur 6

18

Avis

94%

recommandent ce produit

2
1

15/04/2010

France

France

le top sans douleur

ma fille a 3 semaines c'étai un tt petit poids et elle devait grossir rapidement donc je devais la gaver un peu plus et tirer mon lait à chaque tetee pour lui donner un complement biberon chaque fois j'ai essayé le tire lait "grande surface " que j'ai vite abandonné tellement il me faisait mal c'est mon mari qui m'a offert le tire lait avent car il a vu que je souffrai bcp et que je desirai arreter d'allaiter ce produit est miraculeux plus aucune douleur l'aspiration est douce elle reproduit la succion d'un bebe j'ai pu tirer deux fois plus de lait en deux fois moins de temps et aujourd'hui ma puce est sortie du stade critique elle a repris du poids et je le doit en partie à ce produit le plus étant la memoire electronique qui nous evite d'appuyer constament la batterie est tres pratique surtout en voiture et cela me permet egalement de pouvoir bouger tout en tirant le lait le seul point negatif est qu'il n'y a qu'un seul biberon dedant merci avent......!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Tire-lait électronique unique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Tire-lait électronique unique

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Extractor de leche individual

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Extractor de leche individual

10/10/2011

Nederland

Nederland

Perfecte borstkolf

prima apparaat! Zeer gebruiksvriendelijk! Ook het schoonmaken van de borstkolf is zeer gemakkelijk. Als je de Isis hebt, zit daar een mooie koffer/tas bij waar je ook de afgekolfte moedermelk gekoeld in kunt bewaren. Er zitten namelijk diepvriespads bij. Alle onderdelen kun je gemakkelijk en tegen normale prijzen los bestellen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF302/01 Enkele elektronische borstkolf

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