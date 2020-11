Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

Le système anti-coliques Airflex de notre biberon Classic+ et sa tétine texturée minimisent les interruptions de tétée et l'inconfort. Grâce à sa valve anti-coliques intégrée, l'air s'introduit dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé. Voir tous les avantages