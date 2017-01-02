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Arrêté
SCF334/02
Natural
2 biberons 125 ml inclus
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
3.9
sur 6
27
Avis
Emilines
02/01/2017
France
Très facile d'utilisation, efficace et transportable discrètement
J'allaite ma fille depuis sa naissance. Elle a aujourd'hui 3 mois et pour que son papa puisse lui donner à manger ou lorsque nous la faisons garder, je tire mon lait entre 1 fois et 4 fois par jour. Avant d'acquérir le tire lait électrique Philips, j'utilisais un tire lait prêté par la pharmacie mais je n'en étais pas satisfaite. Dès la première utilisation, c'était vraiment le jour et la nuit. Déjà, le tire lait est ultra simple d'utilisation: la notice est très bien faite et il est très facile de préparer le tire lait. Une fois monté, le tire lait a une option stimulation qui permet de favoriser la lacatation sans que cela soit trop violent ou douloureux. Une fois la lactation lancée, on peut sélectionner 3 types de vitesse d'aspiration. Ce que j'ai énormément apprécié, ce sont les embouts en silicones qui épousent bien la forme des seins empêchant que l'aspiration ne soit douloureuse. En effet, après 15/20mins, je n'avais pas de marque du tire lait Philips contrairement à l'autre. Niveau design, je suis une grande fan car ce tire lait est très pratique à emporter. Il est tout petit et la petite pochette fournie est très girly (intérieur violet). Lorsque l'on est invités chez des amis ou au travail, cette pochette est très discrète et pratique. L'efficacité est top également. Bref, je suis fan de ce tire lait et je ne le changerai pour rien au monde. Il me facilite réellement mon allaitement. Pour finir sur une petite critique (en cherchant bien), ce serait le bruit du tire lait (bien que ce soit le tire lait le plus silencieux que je connaisse). Je rêve que Philips puisse créer un tire lait 100% silencieux. Pour résumer, je recommande ce tire lait à toutes les mamans qui souhaitent avoir un appareil de qualité pour les accompagner dans leur allaitement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
matiss
27/12/2016
France
produit de tres bonne qualité
lors de son utilisation le tire lait ne fait pas mal du tout. Je le trouve tres efficace pour une utilisation reguliere. il est doux, vraiment agréable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
Simonlechat
06/12/2016
France
Produit au top
Tire lait génial! Gain de temps très pratique. Très confortable Je recommande !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/02 Tire-lait électrique double
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Une étude clinique aléatoire comparant les méthodes d'expression du lait suite à un accouchement avant terme (Jones et al ADC 2001;85:F91).