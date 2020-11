Les têtes 5D Pivot & Flex suivent les contours du visage, pour un rasage confortable

Profitez d'un rasage de près qui suit les contours du visage grâce à des têtes pivotantes, flexibles et flottantes exécutant des mouvements dans 5 directions. Elles assurent un angle idéal et s'adaptent aux contours de votre visage et de votre cou afin de maintenir un contact régulier avec votre peau.