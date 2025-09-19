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  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
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  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort
  • Gladde scheerbeurt, meer comfort

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

S3233/52

4.2
| (2047) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
Gladde scheerbeurt, meer comfort
Met de Philips Shaver Series 3000 kunt u zich gemakkelijk en comfortabel scheren. De 5D Pivot & Flex-scheerhoofden, het PowerCut-messysteem en de natte en droge functie zorgen voor een glad, prettig aanvoelend resultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Gladde scheerbeurt, meer comfort

  • 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

  • PowerCut-mesjes

  • 60 minuten scheren, 1 uur opladen

  • Reisetui

Past zich aan de rondingen van uw gezicht aan voor prettig scheren

Past zich aan de rondingen van uw gezicht aan voor prettig scheren

De Philips Shaver 3000 maakt draaiende bewegingen in 5 richtingen en volgt elke hoek en ronding van uw gezicht en hals. Deze baardtrimmer scheert elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig resultaat krijgt.

Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Glijdt over uw huid voor een gladde en gelijkmatige afwerking

Het Philips-scheerapparaat voor een strak en comfortabel resultaat. De 27 PowerCut-mesjes scheren elk haartje dicht op de huid af, zodat u een glad en gelijkmatig scheerresultaat krijgt, telkens weer. 

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Kies voor handig droog of verfrissend nat scheren

Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik die zich aanpast aan uw voorkeur. Kies voor een prettig droog scheerresultaat, of gebruikt uw favoriete scheerschuim of gel voor een verfrissend natte scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2047

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

19/09/2025

België

België

Geverifieerde koper

scheermachine

Doet wat hij beloofd; altijd een goed resultaat. tip top

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

19/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

Shaver

Nihil aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

01/10/2023

België

België

Geverifieerde koper

Dit produkt moet je kopen

Het toestel ligt goed in de hand, het werkt heel zacht.

Voordelen

eenmaal opgeladen en werkt nog altijd na een maand

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 