Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
SH30/50
S1134/00
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
Lames PowerCut
Compatibles avec les rasoirs série S1000, S2000 et S3000
Compatibles avec les rasoirs série S5000 de forme arrondie
Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez la fixation en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Replacez la fixation et fixez-la en faisant tourner le système de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.
4.0
sur 6
51
Avis
Jclx
06/01/2026
France
Acheteur vérifié
Avantages
C'est comme ci le rasoir était neuf.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
DIRIC
05/06/2025
France
Acheteur vérifié
Têtes de rasage efficaces
Très bon produit, efficace. Rasage de près et rapide.
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
j ml
09/10/2024
France
Acheteur vérifié
très bien
recommander fortement très bonne qualité aucun équivalent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH30 SH30/50 Têtes de rasage de rechange
Lorsque des installations prévues à cet effet existent