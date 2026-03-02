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S1142/00
Lames PowerCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Ouverture d'une simple pression
Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.
Les têtes flottantes s’inclinent dans quatre directions pour maintenir un contact régulier avec votre peau et la protéger des irritations et des coupures.
Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.
4.0
sur 6
1059
Avis
Paddy.
02/03/2026
België
Acheteur vérifié
Fonctionnement.
Fait bien son travail. Mon ancien rasoir était un Philips vieux de plus de 26 ans. Il rasait toujours aussi bien, mais le moteur devenait bruyant.
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3052/00 Rasoir électrique 100 % étanche
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Yenlu
02/11/2025
België
Fait le job
Très bon rasoir électrique pour un prix très raisonnable. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Ericky
22/10/2025
België
Acheteur vérifié
Bon rasoir
Tres bien tres bon rasoir electrique c est mon premier en plus
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.