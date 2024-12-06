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  • Un rasage de près confortable, même sur peau sensible
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Shaver 3000 SeriesRasoir électrique 100 % étanche

S3145/00

4.2
| (2047) Avis | 82% recommandent ce produit
Un rasage de près confortable, même sur peau sensible
Grâce au rasoir électrique 100 % étanche Series 3000 de Philips, obtenez un rasage net et confortable, même sur peau sensible. Les têtes 5D Pivot & Flex, les 27 lames PowerCut auto-affûtées et l'utilisation sur peau sèche ou humide assurent des résultats excellents et fiables à chaque rasage.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Avec la technologie SkinProtect

Un rasage de près confortable, même sur peau sensible

  • Têtes 5D Pivot & Flex

  • Lames PowerCut

  • Système de rasage antirouille

  • Rasage sur peau humide ou sèche

Les têtes 5D Pivot & Flex s’adaptent à tous les angles et à toutes les courbes

Les têtes 5D Pivot & Flex s’adaptent à tous les angles et à toutes les courbes

Flexible, la tête pivote dans cinq directions et suit ainsi toutes les courbes de votre visage, coupant juste au-dessus du niveau de la peau pour un rasage net et confortable, même sur les peaux sensibles.

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme

Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Convient au rasage du crâne

Convient au rasage du crâne

Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

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4.2

sur 6

2047

Avis

82%

recommandent ce produit

06/12/2024

België

België

Acheteur vérifié

Parfait

Toujours Philips et jamais déçu. Fiabilité, rapport qualité prix au top.

Avantages

Encore meilleur que mon précédent rasoir Philips

Contre

Probablement moins bien que le suivant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche

25/07/2024

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir 3000 Séries

J'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs rasoirs de marques concurrentes, mais rien y fait, La marque Philips reste au dessus.

Avantages

Trés facile d'entretiens pile dure logtemps et lame de rechanges facile a trouver.

Contre

Ne donne plus de chargeurs

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche

18/09/2023

België

België

Acheteur vérifié

Très bon rasoir !

Il remplace mon ancien Philips que j'avais depuis 15 ans. Un petit peu plus bruyant il rase nettement mieux ! Son ergonomie est bien meilleure (on l'a mieux en main) et son niveau de charge visible est vraiment un plus. Bon achat que je recommande chaudement !

Avantages

Meilleure ergonomie. Rase mieux et niveau de charge visible.

Contre

Un petit peu plus bruyant que l'ancien mais ce n'est vraiment pas gènant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3233/52 Rasoir électrique peau sèche ou humide, série 3000

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 