Unique technologie OneBlade

Taillez, rasez et façonnez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride est spécifiquement conçu pour les hommes qui aiment faire varier leur style de barbe. La lame en mouvements rapides, avec l’unique technologie OneBlade, fait 200 mouvements par seconde et rase les poils de toutes longueurs sans effort et confortablement. Taillez votre barbe avec le sabot de précision et créez des contours parfaits avec la lame double face. OneBlade Pro suit les contours de votre visage pour tailler et raser confortablement.