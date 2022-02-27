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  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
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  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van alle lengtes
Philips OneBlade is een revolutionair hybride styler, ontworpen voor het trimmen, scheren en stylen van haar van alle lengtes. De unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje, wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van alle lengtes

  • Trimmen, scheren en stylen

  • Geschikt voor haar van alle lengtes

  • Precisietrimkam met 14 lengtestanden

  • Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met de meegeleverde precisietrimkam en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.

Trimmen

Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.

Strakke lijnen en perfecte contouren

Creëer perfecte contouren in je eigen stijl met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat je uitstekend zicht hebt op iedere haar die je trimt. OneBlade voelt zelfs op gevoelige plekken comfortabel aan. Creëer snel en eenvoudig je eigen stijl.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

1414

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

27/02/2022

België

België

Geverifieerde koper

Philips Blade

Dit is nu eens een toestel die doet wat ze zeggen werkt perfect

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

12/07/2021

België

België

Philips-medewerker

Postcode

[Employee of philipsglobal] Kon gèèn Postcode ingeven bij aanmaak. Per vergissing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6510/20 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6510/20 OneBlade Pro

16/03/2021

België

België

Gretige trimmer

De Oneblade ligt fijn in de hand en laat ongelooflijk fijn trimmen en scherp stylen toe. De gretigheid waarmee hij trimt heb ik al lang moeten missen bij andere baardtrimmer. Hij neemt elk baardhaartje mooi aan en zorgt voor een strak resultaat.

Voordelen

Evenwichtig en goed in de hand. Trimt heel fijn. Laat scherp stylen toe. Werk snel, gelijkmatig en zeer nauwkeurig.

Nadelen

Voorlopig geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.

  2. Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve QP4xx