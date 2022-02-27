Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle lengtes
Precisietrimkam met 14 lengtestanden
Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken
Trim, scheer en style haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade Pro. Deze hybride styler is speciaal ontworpen voor mannen die graag variëren in hun baardstijl. Het snel bewegend mesje, met unieke OneBlade-technologie, maakt 200 bewegingen per seconde en scheert haar van iedere lengte moeiteloos en comfortabel af. Trim je baard met de meegeleverde precisietrimkam en creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. OneBlade Pro volgt de contouren van je gezicht voor een comfortabele scheer- en trimbeurt.
Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 vergrendelbare lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow' tot een stijl met een langere baard.
Creëer perfecte contouren in je eigen stijl met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat je uitstekend zicht hebt op iedere haar die je trimt. OneBlade voelt zelfs op gevoelige plekken comfortabel aan. Creëer snel en eenvoudig je eigen stijl.
4.3
van 5
1414
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Ginny Charro
27/02/2022
België
Geverifieerde koper
Philips Blade
Dit is nu eens een toestel die doet wat ze zeggen werkt perfect
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Susk
12/07/2021
België
Philips-medewerker
Postcode
[Employee of philipsglobal] Kon gèèn Postcode ingeven bij aanmaak. Per vergissing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6510/20 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6510/20 OneBlade Pro
Victor P
16/03/2021
België
Gretige trimmer
De Oneblade ligt fijn in de hand en laat ongelooflijk fijn trimmen en scherp stylen toe. De gretigheid waarmee hij trimt heb ik al lang moeten missen bij andere baardtrimmer. Hij neemt elk baardhaartje mooi aan en zorgt voor een strak resultaat.
Voordelen
Evenwichtig en goed in de hand. Trimt heel fijn. Laat scherp stylen toe. Werk snel, gelijkmatig en zeer nauwkeurig.
Nadelen
Voorlopig geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP6505/21 OneBlade Pro
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.
Geschikt voor alle OneBlade-producten, behalve QP4xx