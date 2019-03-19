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QP210/50
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP6506/15
QP6507/23
QP6542/19
QP6552/15
QP6652/35
QP6652/61
QP6552/30
QP6652/30
1 vervangmesje
1 x Original
Past op alle OneBlade-handgrepen
Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.
Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring
3.8
van 5
135
Reviews & awards
dries
19/03/2019
België
Geverifieerde koper
Philips OneBlade Vervangmesje
Philips OneBlade Vervangmesje QP2010/250 gaat langer dan tot 4 maanden mee.Scheert grondig bij elke scheerbeurt. Philips OneBlade is een ecchte aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Könning
03/03/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Heerlijk glad, makkelijk in gebruik
Scheert uitstekend en precies, makkelijk in gebruik!
Voordelen
Makkelijk en precies
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Visscher
27/11/2019
Nederland
Geverifieerde koper
10 jaar eerder moeten nemen of nog eerder
Had de OneBlade 10 jaar eerder of langer terug al moeten kopen.Sneller dan welk scheerapparaat dan ook.1 van de beste aankopen ooit
Voordelen
Snel scheren
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.