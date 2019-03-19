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  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes
  • Trim, scheer en style haar van alle lengtes

OneBladeVervangmesje

QP210/50

3.8
| (135) Reviews & awards
Trim, scheer en style haar van alle lengtes
Trim, style en scheer haar van iedere lengte met de revolutionaire OneBlade. Deze hybride styler, met unieke OneBlade-technologie heeft een snel bewegend mesje wat met 200 bewegingen per seconde moeiteloos haar van iedere lengte afscheert.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/60R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/20R1

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Gezicht

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6542/19

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6652/35

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6652/61

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Gezicht en lichaam

QP6652/30

All-in-one styler voor precisie en prestaties. OneBlade

Trim, scheer en style haar van alle lengtes

  • 1 vervangmesje

  • 1 x Original

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Mesje dat niet snel slijt

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

135

Reviews & awards

19/03/2019

België

België

Geverifieerde koper

Philips OneBlade Vervangmesje

Philips OneBlade Vervangmesje QP2010/250 gaat langer dan tot 4 maanden mee.Scheert grondig bij elke scheerbeurt. Philips OneBlade is een ecchte aanrader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

03/03/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heerlijk glad, makkelijk in gebruik

Scheert uitstekend en precies, makkelijk in gebruik!

Voordelen

Makkelijk en precies

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

27/11/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

10 jaar eerder moeten nemen of nog eerder

Had de OneBlade 10 jaar eerder of langer terug al moeten kopen.Sneller dan welk scheerapparaat dan ook.1 van de beste aankopen ooit

Voordelen

Snel scheren

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP210/50 Vervangmesje

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.