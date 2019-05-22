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  • Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
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OneBladeLames de rechange

QP210/50

3.8
| (135) Avis
Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs
Taillez, façonnez et rasez les barbes de toutes longueurs avec le OneBlade révolutionnaire. Ce styliseur hybride avec l’unique technologie OneBlade dispose une lame en mouvement rapide qui rase sans efforts avec ses 200 mouvements par seconde les barbes de toutes longueurs.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

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OneBlade

OneBlade
Visage reconditionné

QP2520/25R1

OneBlade

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Visage + Corps reconditionné

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OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
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OneBlade Pro

OneBlade Pro
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OneBlade Pro 360

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OneBlade Pro 360

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QP6542/19

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
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QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Visage + Corps

QP6652/35

Conçu pour couper les poils et non la peau

Rase, taille et stylise les barbes de toutes longueurs

  • Taillez, stylisez et rasez

  • Pour les modèles OneBlade (Pro)

  • La lame dure jusqu'à quatre mois*

  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

135

Avis

22/05/2019

België

België

Le rasage devient un plaisir

Utile pour l'entretien de tout le corps sans aucune rougeurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange

22/02/2019

België

België

excellent produit

Facilité d'utilisation. Permet de bien dessiner les contours. Grande facilité de choisir la hauteur de coupe grâce à la molette rotative.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange

27/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

Produit super efficace

Efficacité simplicité léger mai encore un peu chers

Avantages

Économique et efficacité

Contre

Un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.