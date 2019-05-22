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QP210/50
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2620/25R1
QP6652/35R1
QP6506/15
QP6507/23
QP6542/19
QP6552/15
QP6652/35
Taillez, stylisez et rasez
Pour les modèles OneBlade (Pro)
La lame dure jusqu'à quatre mois*
La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale
3.8
sur 6
135
Avis
Luc56
22/05/2019
België
Le rasage devient un plaisir
Utile pour l'entretien de tout le corps sans aucune rougeurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Guismo
22/02/2019
België
excellent produit
Facilité d'utilisation. Permet de bien dessiner les contours. Grande facilité de choisir la hauteur de coupe grâce à la molette rotative.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Vinc1301
27/11/2022
France
Acheteur vérifié
Produit super efficace
Efficacité simplicité léger mai encore un peu chers
Avantages
Économique et efficacité
Contre
Un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP210/50 Lames de rechange
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.