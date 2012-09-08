Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
L'obsession du son
Profitez de vos CD et de votre musique préférés comme vous le souhaitez. En plus de lire les CD, cette microchaîne cubique Philips prend également en charge les baladeurs via USB Direct. Son design compact lui permet de trouver sa place partout, quel que soit votre style.
Cette chaîne Philips a une puissance de sortie totale de 10 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.
Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube
23/09/2011
Italia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube