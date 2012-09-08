ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Microchaîne cubique

MCM103B/12

5

| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

L'obsession du son

Profitez de vos CD et de votre musique préférés comme vous le souhaitez. En plus de lire les CD, cette microchaîne cubique Philips prend également en charge les baladeurs via USB Direct. Son design compact lui permet de trouver sa place partout, quel que soit votre style.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

L'obsession du son

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Puissance de sortie totale de 10 W RMS

Cette chaîne Philips a une puissance de sortie totale de 10 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à une enceinte. La puissance électrique fournie à l'enceinte et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par l'enceinte.

Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité

Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM103B Sistema audio micro Cube

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.