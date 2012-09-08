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Niet meer leverbaar

Kubusvormig microgeluidssysteem

MCM103B/12

5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Geniet van uw favoriete CD's en draagbare muziek zoals u dat wilt. Dit vierkante Philips-microsysteem is geschikt voor CD's en nog veel meer. Voor het afspelen van draagbare muziek kunt u gebruikmaken van USB Direct. De compacte vormgeving past bij iedere ruimte en levensstijl.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl. Dankzij het gestroomlijnde en compacte ontwerp past deze set in elke kamer.

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM103B Sistema audio micro Cube

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