4 modes et 3 réglages d’intensité pour une expérience de brossage personnalisée

Choisissez parmi 4 modes de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour un sourire plus éclatant, Gum Health pour un brossage doux et efficace et Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur. Trois réglages d’intensité, de faible à fort, vous permettent d’atteindre des performances optimales et de prendre soin de vos gencives sensibles.