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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
3 modes et 3 intensités
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
Avec FlexCare Platinum Connected, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à tous vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un nettoyage en profondeur vivifiant.
4.4
sur 6
575
Avis
88%
recommandent ce produit
salem93
11/07/2021
France
Acheteur vérifié
produit excellent
produit excellent très satisfait je vous conseil efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
SAM 77
24/02/2020
France
Acheteur vérifié
SUPER BROSSAGE
La sensation est totalement différente des brosses à dent standard. on à l'impression de se faire un détartrage léger et sans douleur tout les jours...
Avantages
Bonne qualité
Contre
sans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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calou1
09/06/2019
France
excellent
cette brosse a dent est excellente. elle est performante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
Par rapport à une tête de brosse DiamondClean
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour