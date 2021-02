Éliminez jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire avec AdaptiveClean*

Clipsez la tête de brosse AdaptiveClean pour obtenir un nettoyage d'une perfection jamais atteinte. Elle permet d'obtenir 4 fois plus de contacts** et ainsi, d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.