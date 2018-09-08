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Arrêté
HX9042/07
HX9395/88R1
HX9382/36R1
HX6713/11
HX6732/37
HX6762/35
HX9312/04
HX9394/92
HX9398/20
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Un brossage en profondeur
L’AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Grâce à ses bords souples et flexibles en caoutchouc, les poils de la tête de brosse s’adaptent à la forme de la surface de chaque dent. Avec 4 fois plus de surface de contact*, elle élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque dentaire** le long des gencives et entre les dents. Même les zones difficiles à atteindre bénéficient d’un nettoyage en profondeur tout en ménageant vos gencives.
Avec la tête de brosse AdaptiveClean, même le brossage le plus en profondeur reste doux pour les gencives. Les côtés flexibles et les brins de la tête de brosse absorbent les éventuels excès de pression que vous pourriez exercer en maniant votre brosse à dents le long des gencives. Les tissus mous autour de vos gencives sont protégés, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement.
La plus innovante de nos têtes de brosse est également celle qui offre le nettoyage le plus en profondeur. Grâce à ses côtés flexibles, la brosse AdaptiveClean permet d'éliminer jusqu'à 10x plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement de la tête de brosse est spécialement conçu pour améliorer l'action de nettoyage dynamique de votre brosse à dents sonique Philips Sonicare. Quelle que soit la façon dont vous vous brossez les dents, vous obtenez une propreté exceptionnelle visible et perceptible.
3.9
sur 6
28
Avis
Cami
08/09/2018
Suisse
Après 2 décennies avec Oral B...
Vos commentaires m'ont aidés à sauter le pas et changer de marque. Je suis convaincue par cette brosse. Mes dents sont toutes lisses et j'ai constaté une différence de teinte déjà. Je ne reviendrai plus en arrière. Le service après-vente a été très professionnel et rapide pour mes questions par e-mail. J'espère qu'elle ne tombera pas en panne comme certains commentaires, mais de toute façon, chez Oral-B les batteries non plus ne tiennent pas très longtemps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/27 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/27 Têtes de brosse à dents standard
Togedo
22/02/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Ich bin sehr zufrieden damit!
Wir sind zu dritt und jeder ist mit der Zahnreinigung hoch zufrieden!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Fraru
20/02/2018
Deutschland
Acheteur vérifié
Top Produkt
Die Borsten sind ergonomisch geformt und passen sich so besser der Zahnstellung im Gebiss an, als gleichmäßig lange Borsten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Par rapport à une tête de brosse DiamondClean
par rapport à une brosse à dents manuelle