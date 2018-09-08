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  • Un brossage en profondeur, des gencives plus saines
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  • Un brossage en profondeur, des gencives plus saines
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Arrêté

Philips Sonicare AdaptiveCleanTêtes de brosse à dents standard

HX9042/07

3.9
| (28) Avis
Un brossage en profondeur, des gencives plus saines
Nettoyez beaucoup plus facilement les zones difficiles d'accès. Notre tête de brosse AdaptiveClean permet de couvrir 4x plus de surface de contact*, et absorbe facilement les excès de pression lors du brossage. Ainsi, quelle que soit votre technique de brossage, vos dents bénéficient d'un nettoyage en profondeur qui respecte les gencives.
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La tête de brosse qui offre un nettoyage en profondeur

Un brossage en profondeur, des gencives plus saines

  • Lot de 2

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Un brossage en profondeur

4x plus de surface de contact* pour un nettoyage en profondeur sans effort

4x plus de surface de contact* pour un nettoyage en profondeur sans effort

L’AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Grâce à ses bords souples et flexibles en caoutchouc, les poils de la tête de brosse s’adaptent à la forme de la surface de chaque dent. Avec 4 fois plus de surface de contact*, elle élimine jusqu’à 10 fois plus de plaque dentaire** le long des gencives et entre les dents. Même les zones difficiles à atteindre bénéficient d’un nettoyage en profondeur tout en ménageant vos gencives.

Jusqu'à 2x plus respectueux des gencives qu'une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 2x plus respectueux des gencives qu'une brosse à dents manuelle

Avec la tête de brosse AdaptiveClean, même le brossage le plus en profondeur reste doux pour les gencives. Les côtés flexibles et les brins de la tête de brosse absorbent les éventuels excès de pression que vous pourriez exercer en maniant votre brosse à dents le long des gencives. Les tissus mous autour de vos gencives sont protégés, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement.

10x de plaque dentaire éliminée** dans les zones difficiles d'accès

10x de plaque dentaire éliminée** dans les zones difficiles d'accès

La plus innovante de nos têtes de brosse est également celle qui offre le nettoyage le plus en profondeur. Grâce à ses côtés flexibles, la brosse AdaptiveClean permet d'éliminer jusqu'à 10x plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement de la tête de brosse est spécialement conçu pour améliorer l'action de nettoyage dynamique de votre brosse à dents sonique Philips Sonicare. Quelle que soit la façon dont vous vous brossez les dents, vous obtenez une propreté exceptionnelle visible et perceptible.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

28

Avis

08/09/2018

Suisse

Suisse

Après 2 décennies avec Oral B...

Vos commentaires m'ont aidés à sauter le pas et changer de marque. Je suis convaincue par cette brosse. Mes dents sont toutes lisses et j'ai constaté une différence de teinte déjà. Je ne reviendrai plus en arrière. Le service après-vente a été très professionnel et rapide pour mes questions par e-mail. J'espère qu'elle ne tombera pas en panne comme certains commentaires, mais de toute façon, chez Oral-B les batteries non plus ne tiennent pas très longtemps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/27 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/27 Têtes de brosse à dents standard

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Ich bin sehr zufrieden damit!

Wir sind zu dritt und jeder ist mit der Zahnreinigung hoch zufrieden!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

20/02/2018

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top Produkt

Die Borsten sind ergonomisch geformt und passen sich so besser der Zahnstellung im Gebiss an, als gleichmäßig lange Borsten.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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