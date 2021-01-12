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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Grondige, zachte reiniging
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  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
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  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging
  • Grondige, zachte reiniging

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonische, elektrische tandenborstel

HX9112/12

4.4
| (575) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Grondige, zachte reiniging
Met FlexCare Platinum is zelfs de diepste reiniging zacht genoeg om uw tanden en tandvlees te beschermen. Dankzij de AdaptiveClean-opzetborstel en intuïtieve druksensor, profiteert u van optimale tandplakverwijdering en een zachte ervaring, hoe u ook borstelt.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

10 keer meer tandplakverwijdering en gezonder tandvlees*

Grondige, zachte reiniging

  • 3 poetsstanden, 3 sterktes

  • 2 opzetborstels

  • Met druksensor

Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*

Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*

Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak** om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.

Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus

Met FlexCare Platinum Connected kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3 poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor een optimaal verfrissend resultaat.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

575

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

12/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

poetsen als een malle!

met deze borstel voel je dat je poetst, masseren van je tandvlees; heel fijn!

Voordelen

lange batterij

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial

29/09/2016

Nederland

Nederland

Een heel prettige elektrische tandenborstel

Ik vind het resultaat en het mondgevoel van deze tandenborstel heel erg prettig en goed. Voelt als prettig schoon gepoetste tanden. De tandenborstel voelt fijn aan en de accu gaat lang mee.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

10/08/2016

Nederland

Nederland

poetst uitstekend en heeft voldoende instellingen

[Employee of philipsglobal] Ik heb meerdere sonic tandenborstels gebruikt (stuk na ca 2 jaar) maar deze ziet er degelijker uit en heeft voldoende instellingen. Inderdaad snel wittere tanden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. In vergelijking met een DiamondClean-opzetborstel

  3. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag