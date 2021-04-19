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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
  • Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*

UV SanitizerUV-reiniger

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*
Geniet van meer gemoedsrust door uw Sonicare-opzetborstels schoon te houden met onze speciaal ontworpen UV-reinigingstechnologie. Tot 99% van bacteriën en virussen wordt gedood*, zonder chemicaliën.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

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Doodt tot 99% van bacteriën en virussen*

Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*

  • UV-reinigingstechnologie

  • Reinigt 2 opzetborstels**

  • Reinigt zonder chemicaliën

  • Laadt 1 tandenborstel op***

De opzetborstel zijn omringd met reinigend licht

De opzetborstel zijn omringd met reinigend licht

Omring uw opzetborstels met reinigend licht: de reflector van de UV-reiniger verspreidt een reinigend licht over de gehele bovenkant van de opzetborstels voor optimale resultaten.

Reinig uw opzetborstels** met één druk op de knop

Reinig uw opzetborstels** met één druk op de knop

Druk één keer op de knop om de UV-reiniger in te schakelen.

Schakelt zichzelf uit na 10 minuten reinigen

Schakelt zichzelf uit na 10 minuten reinigen

Eenvoudig en veilig: de UV-reiniger schakelt zichzelf automatisch uit nadat de 10 minuten durende reinigingscyclus is voltooid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

22

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Geverifieerde koper

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Voordelen

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. H.A., E-Coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Voor gebruik met InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) en Premium Plaque Control (C3).

  2. compatibel met alle opklikbare opzetborstels voor volwassenen