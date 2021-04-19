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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX6907/01
HX6160D
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
HX684B
HX6850/57
HX680P
HX6803/64
UV-reinigingstechnologie
Reinigt 2 opzetborstels**
Reinigt zonder chemicaliën
Laadt 1 tandenborstel op***
Omring uw opzetborstels met reinigend licht: de reflector van de UV-reiniger verspreidt een reinigend licht over de gehele bovenkant van de opzetborstels voor optimale resultaten.
Druk één keer op de knop om de UV-reiniger in te schakelen.
Eenvoudig en veilig: de UV-reiniger schakelt zichzelf automatisch uit nadat de 10 minuten durende reinigingscyclus is voltooid.
4.6
van 5
22
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Killer67
19/04/2021
Italia
Geverifieerde koper
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Onderdeel van promotie
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Voordelen
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Onderdeel van promotie
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
H.A., E-Coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Voor gebruik met InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) en Premium Plaque Control (C3).
compatibel met alle opklikbare opzetborstels voor volwassenen