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  • Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*
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UV SanitizerAssainisseur UV

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Avis | 100% recommandent ce produit
Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*
Gagnez en tranquillité d'esprit en maintenant la propreté de vos têtes de brosse Philips Sonicare grâce à notre technologie d'assainissement UV spécialement conçue. Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus* sans recours à des produits chimiques.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

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Élimine jusqu'à 99 % des bactéries et virus*

Permet d'éliminer les bactéries sur les têtes de brosse*

  • Technologie d'assainissement UV

  • Assainit 2 têtes de brosse**

  • Nettoie sans produits chimiques

  • Charge 1 brosse à dents***

Une lumière assainissante enveloppe les têtes de brosse

Une lumière assainissante enveloppe les têtes de brosse

Enveloppez vos têtes de brosse de lumière assainissante : le réflecteur de l'assainisseur UV répartit la lumière assainissante sur toute la partie supérieure des têtes de brosse, pour des résultats optimaux.

Nettoyez vos têtes de brosse** d'une simple pression sur un bouton

Nettoyez vos têtes de brosse** d'une simple pression sur un bouton

Appuyez une fois sur le bouton pour activer l'assainisseur UV.

S'éteint automatiquement au bout de 10 minutes de nettoyage

S'éteint automatiquement au bout de 10 minutes de nettoyage

Simple et sûr : l'assainisseur UV s'éteint automatiquement une fois le cycle de nettoyage de 10 minutes terminé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

22

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Avantages

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Oui, je recommande ce produit

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. H.A., E coli, S mutans ; HSV-1. À utiliser avec InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) et Premium Plaque Defense (C3).

  2. compatible avec toutes les têtes de brosse clipsables pour adulte