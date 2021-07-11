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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents électrique

HX9112/02

4.4
| (575) Avis | 88% recommandent ce produit
Propreté exceptionnelle entre les dents
Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*

Propreté exceptionnelle entre les dents

  • 3 modes et 3 intensités

  • 2 têtes de brosse

  • Avec capteur de pression

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Avec FlexCare Platinum, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un excellent nettoyage quotidien.

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4.4

sur 6

575

Avis

88%

recommandent ce produit

11/07/2021

France

France

Acheteur vérifié

produit excellent

produit excellent très satisfait je vous conseil efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

24/02/2020

France

France

Acheteur vérifié

SUPER BROSSAGE

La sensation est totalement différente des brosses à dent standard. on à l'impression de se faire un détartrage léger et sans douleur tout les jours...

Avantages

Bonne qualité

Contre

sans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9142/31 Brosse à dents électrique

09/06/2019

France

France

excellent

cette brosse a dent est excellente. elle est performante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit FlexCare Platinum HX9112/13 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Par rapport à une brosse à dents manuelle