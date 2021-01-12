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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 poetsstanden, 3 sterktes
2 opzetborstels
Met druksensor
Klik onze InterCare-opzetborstel erop voor gezonder tandvlees in slechts 2 weken. Extra lange borstelharen verwijderen meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken en tussen de tanden voor gezond tandvlees.
Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.
Met FlexCare Platinum kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3 poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor optimaal dagelijks reinigen.
4.4
van 5
575
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
tantefrans
12/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
poetsen als een malle!
met deze borstel voel je dat je poetst, masseren van je tandvlees; heel fijn!
Voordelen
lange batterij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Tanja1975
29/09/2016
Nederland
Een heel prettige elektrische tandenborstel
Ik vind het resultaat en het mondgevoel van deze tandenborstel heel erg prettig en goed. Voelt als prettig schoon gepoetste tanden. De tandenborstel voelt fijn aan en de accu gaat lang mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
ToonB
10/08/2016
Nederland
poetst uitstekend en heeft voldoende instellingen
[Employee of philipsglobal] Ik heb meerdere sonic tandenborstels gebruikt (stuk na ca 2 jaar) maar deze ziet er degelijker uit en heeft voldoende instellingen. Inderdaad snel wittere tanden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand
Vergeleken met een gewone tandenborstel