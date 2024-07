Personnalisez votre nettoyage avec neuf modes de brossage

Conçue pour les dents et les gencives sensibles, la brosse à dents Philips Sonicare 6500 vous permet de choisir parmi trois modes de brossage, pour un nettoyage adapté à vos besoins. Le mode Sensitive offre un nettoyage doux et en profondeur, tandis que le mode Clean cible l'élimination de la plaque dentaire pour un nettoyage supérieur. Plus intense, le mode White permet d'éliminer les taches en surface et de polir les dents, pour un sourire plus éclatant. Pour un brossage personnalisé, vous pouvez combiner n'importe quel mode avec l'un des trois niveaux d'intensité, de faible à élevé, selon vos préférences.