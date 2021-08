Léger et compact pour une maîtrise parfaite.

La tondeuse Philips PrecisionPerfect est compacte, légère et facile à utiliser. Elle vous offre une parfaite maîtrise de l'épilation et du dessin des sourcils, où que vous soyez. D'un design élégant compact avec bouton et anneau chromé, elle se glisse dans votre sac à main et est idéale pour les retouches dans la journée. Dotée d'un capuchon protégeant la tête de tonte fragile, actionnez simplement l'interrupteur marche/arrêt, placez la tête de tonte sur les poils que vous souhaitez épiler, et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil tout en tendant la peau, pour des résultats optimaux.