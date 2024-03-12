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PrecisionPerfect : un visage épilé à la perfection, rapidement.
Vous avez un poil indésirable sur le visage, et vous souhaitez l'éliminer sans plus attendre ? La tondeuse de précision Philips élimine les poils de votre visage en un instant. Elle est idéale pour la lèvre supérieure, les sourcils et le menton.
Visage
Épilation du visage en toute facilité et en toute sécurité avec la tête de tondeuse classique, pour une peau douce comme de la soie. La tondeuse de précision Philips est une tondeuse et non une lame. Elle permet donc d'épiler votre visage en douceur et sans douleur. Avec la tondeuse de précision Philips, aucun poil, qu'il soit sur votre lèvre supérieure, vos sourcils ou votre menton, ne vous empêchera d'avoir la peau douce.
Dessin précis des sourcils. Vous maîtrisez totalement l'utilisation de la tondeuse sur votre visage. Cela vous permet de vous épiler en toute précision.
Le sabot à 2 hauteurs de coupe vous permet de dessiner vos sourcils à 2 ou 4 mm, précisément. Fixez simplement l'accessoire de précision sur la tête de tondeuse pour un résultat précis et régulier.
4.2
sur 6
133
Avis
87%
recommandent ce produit
Ischi
12/03/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Korrekturtrimmer
Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.
Avantages
Klein und handlich.
Contre
Nicht bekannt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2022-03-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2022-03-12
Schnulli1
31/05/2023
Deutschland
Acheteur vérifié
Sehr schön
Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.
Avantages
Liegt gut in der Hand
Contre
Schneidkopf zu klein
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2022-04-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2022-04-30
Nicely
01/01/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Angenehme Lösung gegen Härchen
Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2018-12-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer
Date d'utilisation 2018-12-01