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Arrêté

Tondeuse de précision

HP6390/10

4.2

| (133) Avis | 87% recommandent ce produit

PrecisionPerfect : un visage épilé à la perfection, rapidement.

Vous avez un poil indésirable sur le visage, et vous souhaitez l'éliminer sans plus attendre ? La tondeuse de précision Philips élimine les poils de votre visage en un instant. Elle est idéale pour la lèvre supérieure, les sourcils et le menton.

Voir tous les avantages

Pour un visage parfaitement lisse, en toute liberté

PrecisionPerfect : un visage épilé à la perfection, rapidement.

  • Visage

Épilation du visage en toute facilité et en toute sécurité.

Épilation du visage en toute facilité et en toute sécurité.

Épilation du visage en toute facilité et en toute sécurité avec la tête de tondeuse classique, pour une peau douce comme de la soie. La tondeuse de précision Philips est une tondeuse et non une lame. Elle permet donc d'épiler votre visage en douceur et sans douleur. Avec la tondeuse de précision Philips, aucun poil, qu'il soit sur votre lèvre supérieure, vos sourcils ou votre menton, ne vous empêchera d'avoir la peau douce.

Des sourcils parfaitement dessinés avec l'accessoire de précision.

Des sourcils parfaitement dessinés avec l'accessoire de précision.

Dessin précis des sourcils. Vous maîtrisez totalement l'utilisation de la tondeuse sur votre visage. Cela vous permet de vous épiler en toute précision.

Définition des contours avec 2 hauteurs de coupe (2 mm et 4 mm).

Définition des contours avec 2 hauteurs de coupe (2 mm et 4 mm).

Le sabot à 2 hauteurs de coupe vous permet de dessiner vos sourcils à 2 ou 4 mm, précisément. Fixez simplement l'accessoire de précision sur la tête de tondeuse pour un résultat précis et régulier.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 6

133

Avis

87%

recommandent ce produit

12/03/2024

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Korrekturtrimmer

Besitze dieses Gerät seit Jahren schon. Leider ging das Oberteil bei mir kaputt, so dass ich mir das noch mal kaufen musste. Klare Kaufempfehlung, der beste Kleinrasierer den es für mich gibt.

Avantages

Klein und handlich.

Contre

Nicht bekannt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2022-03-12

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2022-03-12

31/05/2023

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr schön

Ich finde den Trimmer nicht schlecht, liegt gut in der Hand aber der Schneidkopf finde ich persönlich etwas zu klein, er könnte etwas länger sein.

Avantages

Liegt gut in der Hand

Contre

Schneidkopf zu klein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2022-04-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2022-04-30

01/01/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Angenehme Lösung gegen Härchen

Sehr sanft zur Haut, vielfältig einsetzbar und noch chic dazu.

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2018-12-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP6393/00 Korrekturtrimmer

Date d'utilisation 2018-12-01

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