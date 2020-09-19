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Niet meer leverbaar

Precisietrimmer

HP6390/10

4.2

| (133) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

PrecisionPerfect - Snelle manier om gezichtshaar te verwijderen

Hebt u een haar op uw gezicht en wilt u die onmiddellijk verwijderen? Met de Philips-precisietrimmer verwijdert u gemakkelijk gezichtshaar. Perfect voor gebruik op uw bovenlip, wenkbrauwen en kaaklijn.

Bekijk alle voordelen

Verwijder gezichtshaar. Overal en altijd.

PrecisionPerfect - Snelle manier om gezichtshaar te verwijderen

  • Gezicht

Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen.

Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen.

Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen met het standaardtrimhoofd voor een zijdezachte huid. De Philips Precisietrimmer is een trimmer in plaats van een mes. Dit betekent dat zacht en pijnloos alle ongewenst gezichtsharen worden verwijderen. Met de Philips Precisietrimmer staat geen lip-, wenkbrauw- of kinhaar meer tussen u en en een perfect glad gezicht.

Perfect gemodelleerde wenkbrauwen dankzij het precisiehulpstuk.

Perfect gemodelleerde wenkbrauwen dankzij het precisiehulpstuk.

Nauwkeurig wenkbrauwen modelleren. Het geeft u optimale controle hoe veel van de trimmer u op uw gezicht gebruikt. U hoeft dus niet bang te zijn dat u meer dan een enkele haar verwijdert.

Definiëren en vormgeven met 2 lengtestanden voor trimmen (2 mm en 4 mm).

Definiëren en vormgeven met 2 lengtestanden voor trimmen (2 mm en 4 mm).

Met de trimkam met 2 lengtestanden kunt u uw wenkbrauwen nauwkeurig vormgeven (2 mm en 4 mm). Bevestig eenvoudig het precisiehulpstuk op het trimhoofd voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

133

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

19/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Super

Een goede oplossing voor vrouwen van alle leeftijden. Ik raad iedereen aan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-08-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-08-19

07/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

snel en eenvoudig

lekker snel gezichtshaartjes wek, en wenkbrouwen weer netjes

Voordelen

simpel en snel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-06-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-06-07

13/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit is een goed product

Het is klein dus makkelijk mee nemen,het werkt goed. Zowel voor de wenkbrauwen als de gezichts beharing.

Voordelen

Handig wisselen van scheerkopjes, ligt goed in de hand als het in gebruiks.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-04-13

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken

Datum gebruik 2019-04-13

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