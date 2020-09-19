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Niet meer leverbaar
PrecisionPerfect - Snelle manier om gezichtshaar te verwijderen
Hebt u een haar op uw gezicht en wilt u die onmiddellijk verwijderen? Met de Philips-precisietrimmer verwijdert u gemakkelijk gezichtshaar. Perfect voor gebruik op uw bovenlip, wenkbrauwen en kaaklijn.
Gezicht
Gemakkelijk en veilig gezichtshaar verwijderen met het standaardtrimhoofd voor een zijdezachte huid. De Philips Precisietrimmer is een trimmer in plaats van een mes. Dit betekent dat zacht en pijnloos alle ongewenst gezichtsharen worden verwijderen. Met de Philips Precisietrimmer staat geen lip-, wenkbrauw- of kinhaar meer tussen u en en een perfect glad gezicht.
Nauwkeurig wenkbrauwen modelleren. Het geeft u optimale controle hoe veel van de trimmer u op uw gezicht gebruikt. U hoeft dus niet bang te zijn dat u meer dan een enkele haar verwijdert.
Met de trimkam met 2 lengtestanden kunt u uw wenkbrauwen nauwkeurig vormgeven (2 mm en 4 mm). Bevestig eenvoudig het precisiehulpstuk op het trimhoofd voor een nauwkeurig en gelijkmatig resultaat.
4.2
van 5
133
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Irina A.
19/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Super
Een goede oplossing voor vrouwen van alle leeftijden. Ik raad iedereen aan.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-08-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-08-19
07/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
snel en eenvoudig
lekker snel gezichtshaartjes wek, en wenkbrouwen weer netjes
Voordelen
simpel en snel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-06-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-06-07
Flitsen
13/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Dit is een goed product
Het is klein dus makkelijk mee nemen,het werkt goed. Zowel voor de wenkbrauwen als de gezichts beharing.
Voordelen
Handig wisselen van scheerkopjes, ligt goed in de hand als het in gebruiks.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-04-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6393/00 Pentrimmer voor bijwerken
Datum gebruik 2019-04-13