Licht en compact voor volledige controle.

De Philips PrecisionPerfect Trimmer is compact, lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik zodat u altijd en overal volledige controle hebt. Past in uw (hand)tas en heeft een stijlvolle kleur met een aantrekkelijke chromen ring en knop. Heel gemakkelijk om onderweg even bij te werken; de kap beschermt het delicate trimhoofd. Schakel het apparaat voor gebruik in met de aan/uitknop, plaats het trimhoofd op de haar die wilt te verwijderen en beweeg tegen de richting van de haargroei in. Voor het beste resultaat, de huid strak trekken tijdens het trimmen.