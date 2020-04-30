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Arrêté
12 programmes
1 000 g
Blanche
Retardateur 13 heures
La machine à pain Philips offre 12 programmes prédéfinis simples qui permettent de réussir toutes sortes de pains : complet ou sans gluten, baguette ou brioche. Il prépare également une délicieuse pâte pour réaliser des pâtes fraîches, et même de la confiture. Tout est simple et délicieux grâce aux programmes prédéfinis qui se chargent de définir la température et le temps de cuisson, pour des résultats optimaux. Et si vous êtes pressé, optez pour le programme rapide, ou même le programme ultra-rapide, pour du pain prêt en une heure.
Grâce à un système de thermostat sophistiqué, la machine à pain Philips VIVA vous permet de savourer un pain à votre goût, à la croûte claire, dorée ou brune, d'une simple pression sur le panneau de commande.
Réveillez-vous avec une bonne odeur de pain chaud, chaque matin : le meilleur moyen de bien commencer la journée ! Il vous suffit de régler la mise en marche différée la veille au soir, et la machine à pain préparera et cuira votre pain pendant votre sommeil pour que vous puissiez déguster un pain tout frais au réveil ou à n'importe quel moment de la journée.
3.3
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
Chr001
30/04/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.
Avantages
Το σχήμα του
Contre
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
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kallia13
10/12/2018
Ελλάδα
.
Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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αλεξ
01/02/2018
Ελλάδα
έτσι κι έτσι προς το καλό
καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.
Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
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