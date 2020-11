12 programmes prédéfinis pour faire du pain et des confitures ou préparer de la pâte

La machine à pain Philips offre 12 programmes prédéfinis simples qui permettent de réussir toutes sortes de pains : complet ou sans gluten, baguette ou brioche. Il prépare également une délicieuse pâte pour réaliser des pâtes fraîches, et même de la confiture. Tout est simple et délicieux grâce aux programmes prédéfinis qui se chargent de définir la température et le temps de cuisson, pour des résultats optimaux. Et si vous êtes pressé, optez pour le programme rapide, ou même le programme ultra-rapide, pour du pain prêt en une heure.