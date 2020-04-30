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  • Du pain frais au réveil, tous les jours
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Arrêté

Daily CollectionMachine à pain

HD9015/30

3.3
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Du pain frais au réveil, tous les jours
Vous allez adorer vous réveiller tous les matins avec une bonne odeur de pain chaud ! Il n'y a rien de plus simple. Préparez les ingrédients la veille, réglez la mise en marche différée de votre machine à pain Philips pour le lendemain matin et laissez-la faire le reste.
Voir tous les avantages

Préparez toutes sortes de pains. Facile et délicieux !

Du pain frais au réveil, tous les jours

  • 12 programmes

  • 1 000 g

  • Blanche

  • Retardateur 13 heures

12 programmes prédéfinis pour faire du pain et des confitures ou préparer de la pâte

La machine à pain Philips offre 12 programmes prédéfinis simples qui permettent de réussir toutes sortes de pains : complet ou sans gluten, baguette ou brioche. Il prépare également une délicieuse pâte pour réaliser des pâtes fraîches, et même de la confiture. Tout est simple et délicieux grâce aux programmes prédéfinis qui se chargent de définir la température et le temps de cuisson, pour des résultats optimaux. Et si vous êtes pressé, optez pour le programme rapide, ou même le programme ultra-rapide, pour du pain prêt en une heure.

3 niveaux de dorage à votre guise

3 niveaux de dorage à votre guise

Grâce à un système de thermostat sophistiqué, la machine à pain Philips VIVA vous permet de savourer un pain à votre goût, à la croûte claire, dorée ou brune, d'une simple pression sur le panneau de commande.

Retardateur jusqu'à 13 heures pour déguster du pain frais au réveil

Retardateur jusqu'à 13 heures pour déguster du pain frais au réveil

Réveillez-vous avec une bonne odeur de pain chaud, chaque matin : le meilleur moyen de bien commencer la journée ! Il vous suffit de régler la mise en marche différée la veille au soir, et la machine à pain préparera et cuira votre pain pendant votre sommeil pour que vous puissiez déguster un pain tout frais au réveil ou à n'importe quel moment de la journée.

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3.3

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

5
1

30/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.

Avantages

Το σχήμα του

Contre

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

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10/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

.

Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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01/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

έτσι κι έτσι προς το καλό

καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.

Cet avis concerne le produit Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

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