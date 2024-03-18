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Daily Collection Machine à pain
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HD9015/30
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Bread maker HD9015/30 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Bread maker
Tout (3)
Puis-je interrompre la cuisson ?
Comment programmer le retardateur ?
Comment retirer la lame de pétrissage du pain ou du moule à pain après la cuisson ?
Daily Collection Bread makerBol gradué
Daily Collection Bread makerCuillère de mesure
Après sélection du programme blé complet ou blé complet rapide, la machine à pain ne se met pas en marche. Y a-t-il un problème ?
Le moule à pain a débordé et de la farine s'est logée dans le bac interne. Que dois-je faire ?
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt/annulation et l'écran indique « ERR ». Pour quelle raison ?
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