Activeringstimer van 13 uur, zodat u kunt ontwaken met versgebakken brood

Geniet elke ochtend van de onweerstaanbare geur van vers brood - een ware traktatie en een geweldig begin van een nieuwe dag! Stel de avond van tevoren de activeringstimer in en de broodmachine bakt het brood terwijl u slaapt. U kunt ontbijten met vers brood of ervan smullen wanneer u maar wilt.