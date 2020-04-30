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Niet meer leverbaar
12 menu's
1000 g
Wit
Activeringstimer van 13 uur
De Philips broodbakmachine heeft 12 gebruiksvriendelijke vooraf ingestelde programma's die perfect brood bakken, van het rijke en voedzame volkoren naar glutenvrij, Frans en zoete variaties. Het maakt ook heerlijk deeg voor pasta en zelfs jam. Wat u ook bakt, het is altijd heerlijk en gemakkelijk om te doen omdat de vooraf ingestelde programma's zorgen voor de temperatuur en bakduur voor het best mogelijke resultaat. Als u gehaast bent, kunt u het snelle programma gebruiken voor een sneller resultaat of zelfs het SuperRapid-programma gebruiken dat slechts in één uur bakt.
Dankzij het geavanceerde temperatuurcontrolesysteem laat de Philips VIVA-broodbakmachine u genieten van uw brood precies zoals u dit lekker vindt, met lichte, gemiddelde of donkere korst, slechts met een eenvoudige druk op het bedieningspaneel.
Geniet elke ochtend van de onweerstaanbare geur van vers brood - een ware traktatie en een geweldig begin van een nieuwe dag! Stel de avond van tevoren de activeringstimer in en de broodmachine bakt het brood terwijl u slaapt. U kunt ontbijten met vers brood of ervan smullen wanneer u maar wilt.
3.3
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Chr001
30/04/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.
Voordelen
Το σχήμα του
Nadelen
Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
kallia13
10/12/2018
Ελλάδα
.
Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
αλεξ
01/02/2018
Ελλάδα
έτσι κι έτσι προς το καλό
καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής