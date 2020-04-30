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  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood
  • Iedere dag ontwaken met vers brood

Niet meer leverbaar

Daily CollectionBroodbakmachine

HD9015/30

3.3
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Iedere dag ontwaken met vers brood
Geniet nu elke morgen van de heerlijke geur van warm brood! Het is zeer eenvoudig: voeg 's avonds de ingrediënten toe, stel de vertragingstimer in op de volgende ochtend en de Philips-broodmachine doet de rest.
Bekijk alle voordelen

Welke smaak u ook wilt: verrukkelijk brood staat nu zo op tafel!

Iedere dag ontwaken met vers brood

  • 12 menu's

  • 1000 g

  • Wit

  • Activeringstimer van 13 uur

12 vooraf ingestelde programma's voor het maken van onder meer brood, deeg en zelfs jam

De Philips broodbakmachine heeft 12 gebruiksvriendelijke vooraf ingestelde programma's die perfect brood bakken, van het rijke en voedzame volkoren naar glutenvrij, Frans en zoete variaties. Het maakt ook heerlijk deeg voor pasta en zelfs jam. Wat u ook bakt, het is altijd heerlijk en gemakkelijk om te doen omdat de vooraf ingestelde programma's zorgen voor de temperatuur en bakduur voor het best mogelijke resultaat. Als u gehaast bent, kunt u het snelle programma gebruiken voor een sneller resultaat of zelfs het SuperRapid-programma gebruiken dat slechts in één uur bakt.

3 bruiningsniveaus voor precies het juiste korstje

3 bruiningsniveaus voor precies het juiste korstje

Dankzij het geavanceerde temperatuurcontrolesysteem laat de Philips VIVA-broodbakmachine u genieten van uw brood precies zoals u dit lekker vindt, met lichte, gemiddelde of donkere korst, slechts met een eenvoudige druk op het bedieningspaneel.

Activeringstimer van 13 uur, zodat u kunt ontwaken met versgebakken brood

Activeringstimer van 13 uur, zodat u kunt ontwaken met versgebakken brood

Geniet elke ochtend van de onweerstaanbare geur van vers brood - een ware traktatie en een geweldig begin van een nieuwe dag! Stel de avond van tevoren de activeringstimer in en de broodmachine bakt het brood terwijl u slaapt. U kunt ontbijten met vers brood of ervan smullen wanneer u maar wilt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.3

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
1

30/04/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Απαράδεκτο που δεν έχει στα Ελληνικά οδηγίες παρασκευής. Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF πρέπει κάθε φορά να το βγάζεις από την πρίζα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο που να το ξεχωρίζει από άλλες συσκευές.

Voordelen

Το σχήμα του

Nadelen

Δεν έχει διακόπτη ΟΝ/OFF

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

10/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

.

Απουσία βιβλίου συνταγών στα ελληνικά. Καλή είναι η σχεδίαση.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

01/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

έτσι κι έτσι προς το καλό

καταρχάς το βιβλιαράκι με το μενού δεν το έχει στα ελληνικά και γενικά οι οδηγίες στα ελληνικά είναι ελλιπέστατες. Για να το μάθω χρειάστηκε να ψήσω αρκετές φόρες μέχρι να καταλάβω όλα τα προγράμματα και τις λειτουργείς του. Λίγο αδύναμο με τα 550W. Από θόρυβο είναι καλό.

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9015/30 Αρτοπαρασκευαστής

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