Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Koken
Alle series
Daily Collection Broodbakmachine
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HD9015/30
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Bread maker HD9015/30 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Bread maker
Alles (3)
Kan ik het kookproces onderbreken?
Hoe kan ik de vertragingstimer instellen?
Hoe kan ik de kneedhaak na het bakken uit het brood of de broodpan verwijderen?
Daily Collection Bread makerMaatbeker
Daily Collection Bread makerMaatlepel
Nadat ik volkorendeeg of het snelprogramma voor volkorendeeg heb geselecteerd, doet de broodbakmachine niets. Heb ik iets fout gedaan?
Er is meel uit de broodpan in het apparaat gevallen. Wat moet ik doen?
Waarom gaat het apparaat niet aan als ik op de start/stop/annuleer-knop druk en 'ERR' (Fout) verschijnt op het display?
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.