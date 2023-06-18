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Arrêté
CAM200BL/00
Vos grands moments sur le téléviseur ou sur le Web, simplement
Avec la caméra Philips ESee CAM200, les photos et vidéos n'ont jamais été aussi simples à prendre et à partager. Faites glisser votre doigt sur l'écran 3 pouces pour les envoyer instantanément par liaison sans fil vers le téléviseur ou Internet.
Diffusez en direct des évènements avec la caméra Esee, afin de tout partager immédiatement. Il vous suffit d'établir une connexion Wi-Fi et de sélectionner « Go Live » (En direct). Ce que vous enregistrez est alors diffusé en streaming sur le site Web UStream, afin de permettre à vos amis et à votre famille d'en profiter, où qu'ils soient. Associez vos proches à tous les grands moments de votre vie, en direct.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Fredoche 59.
18/06/2023
France
Caméra HD CAM200BLPhilips
Super matériel,de Bonne qualité,avec un prix abordable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CAM200BL HD camcorder
Date d'utilisation 2022-12-18
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